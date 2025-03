Cane chiuso in casa al buio senza cibo e acqua a Castelletto: salvato dai carabinieri

I carabinieri forestali di Oleggio e Borgolavezzaro sono intervenuti in una abitazione chiusa dove un cane da diversi giorni era detenuto al buio e senza acqua e cibo.

Il salvataggio

I continui e prolungati guaiti dell’animale, provenienti da un appartamento, senza che vi fossero segnali di presenza dei proprietari, aveva infatti allarmato alcuni cittadini della zona che hanno avvisato i carabinieri forestali.

Da un primo sopralluogo esterno all’abitazione, che risultava chiusa, i militari effettivamente udivano i latrati del cane. Individuati i proprietari della casa e contattati telefonicamente, i carabinieri apprendevano che gli stessi mancavano effettivamente da diversi giorni, trovandosi in

altra regione lontana, e che non sarebbero stati in grado di tornare a prendersi cura dell’animale a breve.

La pattuglia intervenuta quindi, con l’ausilio del servizio veterinario di asl Novara, i vigili del fuoco ed il comune di Castelletto Ticino, entrava forzosamente nell’immobile per mettere in salvo l’animale.

Il cane, privo di acqua e cibo, secondo i veterinari risultava denutrito e costretto in un ambiente inidoneo privo di luci ed areazione, ed in pessime condizioni igieniche.

L’animale veniva pertanto sottoposto alle cure del canile. I proprietari dell’abitazione sono stati denunciati per il reato di abbandono di animale e detenzione in condizioni incompatibili che ne causano gravi sofferenze.