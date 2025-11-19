Cacciatori di Como arrivano a Divignano e sparano dall’auto: deferiti dalla Polizia

Nella mattina del 18 novembre 2025, la Polizia di Stato di Novara ha deferito due persone per porto abusivo di armi per attività venatoria vietata.

Spara dalla propria auto

L’attività d’indagine è scaturita da alcune segnalazioni che indicavano la presenza saltuaria in una strada sterrata nel comune di Divignano di un’autovettura dalla quale fuoriusciva spesso dal finestrino anteriore, lato passeggero, la canna di un fucile, seguita poi in qualche occasione da alcuni spari.

Da successivi accertamenti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura di Novara, l’autovettura in questione veniva immortalata da una fototrappola il 19 ottobre, posta su un albero limitrofo alla predetta zona: inoltre da ulteriori riscontri attraverso telecamere pubbliche è stato possibile per gli agenti ricostruire con precisione modello e targa dell’auto, potendo così risalire al contempo al suo proprietario.

L’uomo, un italiano residente in provincia di Como e possessore di porto d’armi uso caccia, veniva invitato ed escusso in Questura: lì confermava di trovarsi in data 19 ottobre in territorio novarese, per svolgere attività venatoria, a bordo della predetta autovettura assieme a suo padre, anche lui in possesso di licenze venatorie, ed autore materiale della condotta incriminata.

Si procedeva pertanto al deferimento di entrambi all’Autorità Giudiziaria e alla segnalazione alla Questura di competenza per gli adempimenti amministrativi prescrittivi, dal momento che la normativa che regola l’attività venatoria (art. 21 Legge 11 febbraio 1992, n. 157) vieta “il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia”.