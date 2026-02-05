Baracca in fiamme a Ghevio: intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, giovedì 5 febbraio 2026, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta alle ore 07:30 in località Ghevio, nel comune di Meina, per un incendio di una baracca.

Baracca in fiamme

Giunti sul posto i pompieri hanno appurato che l’incendio aveva interessato l’interno di un fabbricato adibito a magazzino/rimessa.

Hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e al successivo controllo dell’integrità delle strutture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti due automezzi dei Vigili del Fuoco.