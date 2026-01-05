Auto in fiamme sulla A26 nella galleria Massino Visconti

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta questa mattina, lunedì 5 gennaio 2026 alle 7, sull’autostrada A26 in direzione Genova all’interno della galleria Massino Visconti per incendio autovettura.
L’intervento
Con il supporto anche del personale del comando di Verbania, si è provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza della zona del sinistro.
Per tutto il periodo dell’intervento è stata chiusa l’autostrada in entrambi i sensi di marcia.
Non si sono registrati feriti ma l’incendio ha causato notevoli rallentamenti sul traffico.
Sul posto anche la Polizia stradale e il personale delle autostrade.