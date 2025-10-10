Arona addio a Nicoletta Bolognini: “Ora in cielo c’è una stella in più”

E’ mancata all’età di 63 anni l’aronese Nicoletta Bolognini. Molto conosciuta in città perché, prima con i suoi genitori, e poi con i suoi fratelli Matteo e Maurizio, aveva gestito l’Angolino Bar in piazza del Popolo. Nel 2015 poi era stata candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle senza venire eletta in consiglio comunale.

Addio a Nicoletta Bolognini

La donna era stata investita un anno fa mentre attraversava con un’amica, rimasta illesa, viale Baracca. L’auto, una Fiat Panda, era guidata da un 84enne residente a Dormelletto che stava procedendo verso il centro città. Portata d’urgenza al Maggiore di Novara era entrata in coma e, di fatto, mai più ripresa.

A ricordarla è il vicesindaco Marina Grassani: “Ciao Nicoletta, fai buon viaggio. Noi -Le ragazze della maestra- ti ricorderemo sorridente, come eri solo 10 giorni prima del terribile incidente.

Allora abbiamo saputo, sofferto, sperato e fra il tunnel e spiragli di luce, è arrivata infine la triste notizia, definitiva. Forse sarai più serena ora, visto il lungo calvario subìto tra quel maledetto giorno e il tuo viaggio verso il cielo, ma è una magra consolazione, e ci sarà un vuoto incolmabile nel nostro gruppo quando ci incontreremo, perché per tutte noi non è giusto. Da allora non ci siamo più ritrovate, eravamo in sospeso, in attesa. Ora in cielo c’è una stella in più”.