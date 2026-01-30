Addio all’ex sindaco di Pisano Gian Luigi Cristina

E’ mancato improvvisamente, all’età di 70 anni, Gian Luigi Cristina ex sindaco di Pisano e attuale componente del consiglio comunale tra le fila della minoranza.

Gian Luigi Cristina

Architetto stimato e conosciuto in tutto l’aronese, aveva lavorato all’ufficio tecnico dell’Asl ad Arona e poi a Novara. Fu sindaco di Pisano per due mandati tra il 2004 al 2014. Si era ripresentato nella scorsa tornata elettorale ma era stato sconfitto da Piergiulio Alesina, attuale primo cittadino del comune nel Vergante.

E proprio dal Vergane arrivano i ricordi più sentiti: “Non possiamo non condividere con la Comunità di Colazza e Amici la dolorosa e improvvisa notizia della scomparsa dell’arch. Gian Luigi Cristina, già sindaco di Pisano e nel tempo sempre sostenitore della nostra Associazione. Ai figli Paolo e Elena e familiari tutti le nostre più sentite condoglianze” scrive sui social la Pro Loco di Colazza.

E ancora l’ex sindaco di Colazza Ileana Sbalzarini: “Ciao Gianluigi , siamo stati amici, nemici, alleati, compagnoni. Ho attraversato con te momenti del mio essere sindaco di Colazza, del mio essere all’ interno della Comunità Montana dei due laghi, e di tante altre Associazioni quando essere sindaco di un piccolo Comune del Vergante significava non aver timore del confronto, scontrarsi ma rispettarsi nel percorrere un obiettivo condiviso e condivisibile per il territorio. Ciao Gianluigi, ti porterò nei miei ricordi con simpatia immutata”.