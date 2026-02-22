“Videogames e violenza: miti da sfatare”: l’incontro ad Arona

Il Centro per le Famiglie del Comune di Arona propone una terza serata di approfondimento rivolta alle famiglie e ai ragazzi dal titolo “Videogames e violenza: miti da sfatare”, un incontro dedicato a uno dei temi più dibattuti e attuali nel panorama educativo.

I dettagli

La serata si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 presso il Palagreen di Arona e vedrà la partecipazione di Elena Del Fante, psicoterapeuta esperta di neuroscienze applicate ai videogiochi.

L’incontro offrirà uno spazio di riflessione e confronto per adulti e giovani, con l’obiettivo di analizzare in modo scientifico e consapevole il rapporto tra videogiochi e comportamenti violenti, superando stereotipi e luoghi comuni, fornendo strumenti utili per una gestione equilibrata e consapevole del tempo digitale in famiglia.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di appuntamenti promossi dal Centro per le Famiglie, volto a sostenere il dialogo educativo e a offrire occasioni di crescita e informazione su tematiche di interesse per genitori e figli.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie del Comune di Arona centrofamiglia@comune.arona.no.it