Viabilità e sicurezza: incontro sul traffico pesante nell’area di Castelletto Ticino

Si è tenuto il 9 marzo presso l’Ufficio tecnico della Provincia di Novara, un incontro tra il Consigliere delegato alla Viabilità Nord-Est Pietro Palmieri, il dirigente Alberto Ravarelli e il Sindaco di Castelletto Ticino Massimo Stilo, per fare il punto sull’elevato traffico di mezzi pesanti che interessa alcune viabilità provinciali in ambito urbano, con ricadute dirette su sicurezza e qualità della vita, in particolare nei pressi delle scuole.

Il confronto ha evidenziato criticità che coinvolgono un’area più ampia: dalla SS 336 “della Malpensa”, che attraversa tratti abitati con carreggiate ridotte e servizi sensibili, ai collegamenti con la SS 32 “Ticinese”, fino agli effetti delle limitazioni al transito per i veicoli più pesanti su alcuni manufatti, che possono spostare flussi di traffico su percorsi alternativi non pensati per volumi così importanti.

Pietro Palmieri: «La sicurezza di studenti, pedoni e residenti viene prima di tutto. Quando il traffico pesante attraversa i centri abitati, soprattutto in prossimità di scuole e servizi essenziali, servono risposte strutturali e condivise. Per questo riteniamo fondamentale avviare un tavolo tecnico a livello regionale e lavorare a un accordo quadro che consenta di inserire gli interventi necessari nella programmazione del Ministero».

Nei prossimi giorni la Provincia promuoverà un ulteriore momento di confronto con i Sindaci dei Comuni interessati, per condividere un percorso operativo comune e portare le priorità del territorio ai livelli decisionali competenti.