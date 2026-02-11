Venerdì 6 marzo torna ad Arona il Tredicino con 70 attrazioni

Anche quest’anno il luna park si inserisce nel calendario delle tradizioni cittadine con una serie di iniziative in programma fino a domenica 22 marzo 2026.

Arriva il Tredicino

Venerdì 6 marzo 2026 il Luna Park del Tredicino torna ad Arona, in piazzale Aldo Moro, con oltre 70 attrazioni per grandi e piccoli. Considerato uno dei parchi mobili più grandi del nord Italia, è il più esteso della zona del Lago Maggiore. «Anche per questa edizione – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – è previsto un ricco programma di eventi collaterali, che sveleremo nei prossimi giorni».

L’evento si inserisce nel cuore delle tradizioni aronesi e prende il nome dalla festa patronale del Tredicino, che ricorre il 13 marzo e ricorda il ritorno delle sacre spoglie dei martiri Fedele e Carpoforo nella chiesa di San Graziano. Una tradizione secolare che ogni anno riunisce cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e divertimento.

«Il ritorno del Luna Park del Tredicino è un momento molto atteso dalla comunità e dai visitatori – aggiunge il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli – un evento che contribuisce a rendere Arona viva, attrattiva e accogliente, con ricadute positive anche per il commercio e il turismo locale».

«Il Luna Park del Tredicino rappresenta un appuntamento identitario per Arona – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Alessandra Marchesi – capace di unire generazioni diverse e di valorizzare una tradizione storica che si rinnova ogni anno, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento della città».

Anche per questa edizione, il luna park è organizzato in collaborazione con il Comune di Arona, con le attività commerciali locali e con associazioni del territorio, che permettono la realizzazione di iniziative inclusive.

Per agevolare la partecipazione del pubblico, nei fine settimana saranno disponibili parcheggi gratuiti nelle aree dedicate: P1 – Via Grigioni (località cimitero Mercurago), P2 – Via Grigioni (località cimitero Mercurago), P3 – Via Monte Nero (campo sportivo), P4 – Via Crosa (campo sportivo), P5 – Piazzale Vittime Bologna (zona piscine), P6 – Via Isonzo (località cimitero Arona) e P7 – Via Monte Rosa (scuola media Giovanni XXIII).

Date e orari

Il Luna Park del Tredicino rimarrà ad Arona, in piazzale Aldo Moro, da venerdì 6 a domenica 22 marzo 2026. L’apertura è prevista ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con orario pomeridiano e serale, dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Il venerdì l’orario sarà continuato dalle 15 all’1.00 di notte, mentre il sabato si potrà accedere al parco dalle 10 alle 13 e dalle 14 all’1.00. La domenica l’apertura sarà dalle 10 fino a mezzanotte. In occasione della festa patronale di mercoledì 13 marzo, il Luna Park sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 24.