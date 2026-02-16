Variazioni al bilancio 2026-2028 votate in consiglio ad Arona

Si è parlato di variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 nel consiglio comunale di lunedì 9 febbraio ad Arona. In apertura il consigliere di minoranza Leon Petrillo ha segnalato una campagna di raccolta fondi dell’associazione Liberi oltre le Illusioni dal nome “Sos Riscaldiamo l’Ucraina” che ha l’obiettivo concreto di fornire generatori e strumenti per garantire elettricità e riscaldamento delle popolazioni colpite dalla guerra.

I dettagli

La parola è poi passata all’assessore al bilancio Monia Mazza: <Presentiamo una variazione di entrate e spese che non erano conoscibili prima: verrà usato un avanzo presunto per 545mila euro in parte utilizzati per il progetto di illuminazione pubblica dal valore di 415mila euro, in parte per progetti di digitalizzazione da 66mila euro, per la sistemazione del cimitero di Arona, 30mila euro e 23mila euro per il Distretto del commercio. Abbiamo poi trasferimenti dallo Stato per minori in comunità per circa 145mila euro, trasferimenti regionali per 40mila euro e trasferimenti dalla Compagnia San Parlo per il progetto Nati per Leggere per 35mila euro. Segnaliamo entrate extratributarie da parcometri per 40mila euro e poi i contributi in conto capitale per circa 1 milione di euro che riguardano il distretto del commercio, un progetto cofinanziato da regione Piemonte. Infine contributi regionale per l’illuminazione pubblica per 500mila euro e 270mila euro per il palazzo comunale.

Il consigliere di minoranza Gianluca Ubertini ha sottolineato che il progetto legato all’illuminazione pubblica era stato in precedenza stralciato, in sede di bilancio preventivo. <Si ma adesso è arrivato il finanziamento dalla Regione: per regole contabili, essendo in attesa della somma, era obbligatorio toglierlo dal bilancio e poi rimetterlo ora quando c’è la certezza dei fondi>.

Così il consigliere Petrillo: <Sulle politiche giovanili si era parlato in commissione del bando per i giovani del Piemonte pari a 19.500 euro. Volevo chiedere se il comune ha in mente qualche progetto in merito a questo bando>. A rispondere il sindaco Alberto Gusmeroli: <Tutti i bandi che escono li prendiamo in considerazione, anche questo. Spesso quando non possiamo farlo come comune vediamo di stimolare alcune associazioni a partecipare. Non sempre le caratteristiche si legano alle necessità e bisogni del comune di Arona>.

Ancora Ubertini: <Per quanto riguarda i 35mila euro destinati al progetto Nati per leggere finanziati da compagnia San Paolo, c’è già indicazione in cosa consisterà questo investimento?>.

<Le somme vengono utilizzate per le spese di prestazione di professionisti nelle attività che vengono fatte in biblioteca – ha risposto Mazza – per pubblicità e acquisto di beni della biblioteca>.

Infine è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di 648 euro per un verbale del codice della strada impugnato da un cittadino: la sentenza del tribunale ha dato ragione all’uomo, il verbale è stato annullato e il comune condannato a pagare le spese legali.