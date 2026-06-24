Varallo Pombia: nuova viabilità e area gioco a servizio della scuola dell’infanzia e nido

L’Amministrazione Comunale di Varallo Pombia ha da poco iniziato un ultimo importante intervento che riguardano direttamente le famiglie e il futuro dei nostri bambini e che sono strettamente collegate al completamento della nuova scuola dell’infanzia e del nuovo asilo nido: la nuova viabilità e parcheggio oltre all’area verde dedicata al gioco dei bambini e le bambine.

I dettagli

Il vecchio edificio destinato al nido presentava criticità strutturali ormai insuperabili: spazi non conformi alle normative vigenti, ambienti inadeguati alle esigenze educative dei bambini e una capienza limitata a soli 24 posti. Questi i primi problemi, a cui se ne stanno aggiungendo altri mano a mano che si procede con lo smantellamento della struttura (come il non adeguato isolamento che faceva alzare molto le spese per riscaldamento e raffrescamento delle strutture, le UTA ormai datate e arrugginite, i giochi ormai datati e malmessi, infiltrazioni d’acqua e problemi ad alcune pareti).

Il nuovo Asilo Nido, finanziato integralmente con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU), ha già ampiamente superato questi limiti con una struttura moderna, sicura e accogliente, in grado di ospitare 33 bambini. A partire dal prossimo anno scolastico, il Comune accoglierà tutti i richiedenti residenti per un totale di 30 bambini a cui si aggiungeranno due non residenti! Si pone di fatto fine alle liste d’attesa con un impegno concreto e non a parole per le famiglie e volto al sostegno della genitorialità.

La nuova struttura è stata progettata con attenzione al benessere dei più piccoli: spazi luminosi e colorati, materiali di qualità, ambienti pensati per favorire il gioco, la relazione e la crescita, il tutto in un edificio energeticamente efficiente e rispettoso dell’ambiente. E in cui verranno inseriti giochi e arredi nuovi e, anche questi, finanziati da un bando legato al PNRR (per più di 260 mila euro).

Parallelamente, una volta demolito il vecchio edificio, si procederà subito alla sistemazione dell’area esterna per un importo complessivo di 330.000 euro. L’intervento, affidato all’impresa Bordin S.R.L. di Fagnano Olona (VA), prevede:

➡️ Nuovi parcheggi e una viabilità riqualificata per maggiore sicurezza di studenti e famiglie

➡️ Accessi migliorati per una fruizione più sicura e accessibile delle strutture

➡️ Nuovi spazi verdi e funzionali

➡️ Un’area giochi nuova a servizio esclusivo del polo scolastico

Anche il nuovo parcheggio e viabilità sarà a servizio di due strutture che hanno sempre avuto problemi di parcheggi e viabilità (basti ricordare la viabilità davanti alla Bolognino) ma, lo stesso, sarà a disposizione anche del centro paese e delle sue attività e non sarà lontano né dalla Chiesa Parrocchiale né dall’Oratorio, il Parco Comunale e l’Area Polivalente di Via della Gioventù.

“Questi interventi rappresentano una scelta concreta e duratura a favore delle nuove generazioni e della qualità della vita a Varallo Pombia. Della vita dei futuri cittadini e a sostegno dei genitori” fanno sapere dall’amministrazione.