“United Gospel 2026: Cento voci, un solo cuore” ha riempito il Teatro Rosmini

Il Teatro Rosmini di Borgomanero, gremito di pubblico, ha accolto il concerto “United Gospel 2026: Cento voci, un solo cuore” domenica 25.

“United Gospel 2026”

Sul palco, il Worship Generation Choir (dell’Associazione Extra – Le Persone al Centro APS di Arona), l’Alsace Gospel Choir dalla Francia e il coro David di Torino, sotto la direzione di Don Grigg.

Cento elementi che sembravano un’unica voce, un solo cuore capace di trasmettere amore, speranza e pace.

<Anche noi di Auser abbiamo vissuto questa esperienza con grande gioia, insieme ai nostri cari amici, condividendo emozioni che resteranno a lungo nei nostri ricordi – fanno sapere da Auser Arona Aps che ha partecipato all’evento – Dopo il concerto, la giornata è proseguita al ristorante Il Gallo Verde di Gattico, dove abbiamo trascorso un piacevole momento conviviale. Ringraziamo di cuore tutto lo staff per l’accoglienza, la disponibilità e l’ottimo trattamento riservatoci. Al termine del pranzo abbiamo vissuto un altro momento speciale: la consegna dei regali ai nostri amici dell’Alsace Gospel Choir.

Abbiamo donato loro delle bellissime borse realizzate a mano dal nostro fantastico gruppo, coordinato dalla nostra instancabile Anna. Ogni borsa racchiudeva tempo, impegno, creatività e, soprattutto, tanto amore. Un grazie di vero cuore a tutte le persone che le hanno realizzate con passione e generosità trasformando un regalo in un gesto autentico di amicizia. Desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a Marina Grassani, Vicesindaco di Arona, ormai una presenza fissa e per noi rassicurante. La sua partecipazione e la sua vicinanza sono un segno importante di attenzione verso le nostre associazioni e il nostro impegno sociale. Un grazie sincero anche al Dott. Giorgio Bertolotti e alla moglie Dott.ssa Federica Anchisi, per la loro presenza, la disponibilità e l’attenzione che dimostrano nei nostri riguardi. Ringraziamo inoltre il CST – Centro Servizi Territoriali per la partecipazione a questa giornata.

La vicinanza e la collaborazione delle realtà del territorio sono preziose per continuare a costruire una comunità più solidale. Un ringraziamento speciale va anche a Dotwords, azienda milanese specializzata in servizi linguistici, per aver reso possibile la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) di alcuni momenti del concerto. Un contributo prezioso per promuovere l’accessibilità e permettere anche alle persone sorde di vivere più pienamente questa esperienza di musica, emozione e condivisione. Perché la musica e il suo messaggio di amore e di pace possano arrivare a tutti, senza barriere. E infine a Damaris Caldaralo, presidente di Extra, per l’ottima organizzazione e gestione dei 50 coristi francesi e dei coristi torinesi. Questa giornata ci ha ricordato che la musica unisce, l’amicizia avvicina e il bene condiviso rende tutto più bello>.