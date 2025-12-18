Una cena di Natale all’insegna dell’inclusione al Centro Brum di Arona

Si è svolta l’altra sera la cena di Natale del Centro Brum di Arona, che ha visto la partecipazione di 130 persone, tra ragazzi, famiglie e operatori. Un appuntamento molto sentito, che ha trasformato la serata in un momento di festa, condivisione e forte partecipazione emotiva.

Natale al Brum

L’iniziativa ha assunto un valore particolarmente significativo per il Centro Brum di Arona, realtà che opera quotidianamente nell’accoglienza e nel supporto di persone con disabilità, offrendo occasioni di incontro capaci di rafforzare il senso di comunità e appartenenza. La cena è stata un vero e proprio momento di celebrazione, fatto di sorrisi, relazioni e convivialità.

La serata è nata dalla volontà di ricordare Walter Zuccalla, originario di Paruzzaro, che per tanti anni ha frequentato il Centro Diurno.

L’evento è stato organizzato dall’equipe degli operatori del Brum, insieme ai ragazzi del Centro, in collaborazione con L’Allegra Brigata, dimostrando ancora una volta l’importanza del coinvolgimento attivo e della collaborazione. Fondamentale il contributo dello chef Pier Zuccalla, professionista con una solida esperienza culinaria e una particolare attenzione ai progetti a valore sociale, che ha affiancato i partecipanti nella realizzazione della serata, mettendo la propria competenza al servizio dell’inclusione.

A supporto dell’iniziativa anche L’Allegra Brigata di Borgomanero, associazione culturale e di promozione sociale nata nel 2017 dall’incontro di persone con diversi percorsi professionali.

L’associazione riunisce cuochi e pasticceri con esperienze nazionali e internazionali, accomunati dal desiderio di promuovere cultura, socialità e condivisione attraverso il cibo.

La cena di Natale del Centro Brum si è così confermata un’occasione speciale, capace di raccontare il valore dello stare insieme e di una comunità che cresce grazie alla collaborazione tra persone, famiglie e realtà del territorio.

Su richiesta del L’Allegra Brigata, la metà delle offerte raccolte durante la serata, sarà devoluta ad un’associazione del territorio.