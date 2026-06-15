Treni sospesi da Domodossola ad Arona

Da domenica 14 e lunedì 15 giugno su alcune linee nel Nord Ovest della Lombardia prenderanno il via lavori infrastrutturali sulle reti ferroviarie a opera di RFI e FERROVIENORD, che comporteranno modifiche al servizio. In particolare, dal 14 giugno sarà sospesa la circolazione fra Domodossola e Arona e si modificherà l’offerta delle linee S6 e S11 per lavori fra Milano Certosa e Rho propedeutici alla realizzazione della stazione di Milano MIND. Dal 15 giugno sarà sospesa la circolazione fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.

I dettagli

I cantieri si aggiungeranno a quelli già in corso nell’area, che stanno comportando la sospensione della circolazione sulle tratteGallarate-Varese-Porto Ceresio e Stabio-Malpensa. Dal 14 giugno i treni riprenderanno invece a circolare fra Rho e Gallarate, per la conclusione dei lavori che hanno causato l’interruzione del servizio dal 7 al 13 giugno.

Per consentire gli spostamenti dei viaggiatori saranno messi in campo servizi sostitutivi su bus – per 457mila km programmati, fra interruzioni già in corso e al via nell’area – e saranno indicati itinerari alternativi in treno.

Nei giorni dei lavori saranno previsti presìdi di personale di Assistenza&Controllo, Security e di operatori di biglietteria Trenord nelle stazioni di interscambio e in altri snodi strategici, per l’assistenza ai viaggiatori.

Le informazioni sugli orari di treni e bus sono disponibili nella sezione “Cantieri” su trenord.it e App Trenord, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

14 giugno-26 luglio: circolazione sospesa Domodossola-Arona/Sesto Calende

Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona; dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all’intera tratta Domodossola-Sesto Calende.

Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte, per 179mila km programmati.

14 giugno-13 settembre: modifiche circolazione Rho-Milano Certosa

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano MIND, dal 14 giugno al 13 settembre sarà rimodulata l’offerta delle linee S6 Novara-Milano-Treviglio e S11 Rho-Milano-Como.

La linea S6 circolerà fra Rho e Novara; la S11 fra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni. I passeggeri potranno raggiungere le destinazioni non servite dalle due linee viaggiando lungo itinerari ferroviari alternativi, in particolare la linea S5; le stazioni saranno collegate dalle linee metropolitane e del tpl.

15 giugno-13 settembre: circolazione sospesa Cocquio Trevisago-Laveno Mombello Lago

Per lavori infrastrutturali svolti da FERROVIENORD, dal 15 giugno al 13 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago.

Per i viaggiatori saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte, per 45mila km programmati.