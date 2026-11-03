“Tre sguardi sull’adolescenza”: al via il ciclo di incontri promosso dal comune di Arona

Tre sguardi sull’adolescenza un ciclo di tre serate per comprendere gli adolescenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita.

I dettagli

L’adolescenza è una fase della vita complessa, nella quale si intrecciano fragilità, conflitti, desiderio di autonomia, bisogno di appartenenza e aspirazioni per il futuro. Un periodo in cui i comportamenti dei ragazzi possono mettere in difficoltà gli adulti, chiamati a confrontarsi con linguaggi, bisogni e modi di esprimere le emozioni che non sempre risultano immediatamente comprensibili.

Il primo appuntamento rivolto ai genitori e a tutta la comunità educante, in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 20.30, al Palagreen di Arona, in via Monte Zeda 3, sarà dedicato a un tema particolarmente delicato e importante: “Incontrare l’adolescente che soffre – Attacchi al corpo e fragilità emotiva in adolescenza”.

La serata vedrà la partecipazione del dott. Antonio Piotti, psicologo e psicoterapeuta, esperto delle problematiche legate alla sofferenza adolescenziale. A introdurre e moderare l’incontro sarà il dott. Matteo Zanon, psicologo e psicoterapeuta.

Sarà quindi un’occasione per interrogarsi sul ruolo degli adulti, sulla qualità della relazione con i ragazzi e sulla possibilità di diventare presenze capaci di accogliere il disagio, anche quando si manifesta in forme dolorose o destabilizzanti.

Incontrare l’adolescente che soffre significa, prima di tutto, non fermarsi al gesto o al comportamento, ma provare a comprendere la persona e il suo mondo interiore. È da questa disponibilità all’ascolto che può iniziare la costruzione di una relazione significativa e l’attivazione di percorsi di aiuto adeguati.

I prossimi appuntamenti rivolti a genitori e adolescenti

– 22 gennaio 2027 “Incontrare l’adolescente che sogna – Nuove tecnologie, competenze e futuro”, con i content creator Mike Arcade e UnPadPerDue si affronterà il rapporto tra adolescenti e innovazione tecnologica, esplorando le potenzialità educative, relazionali e formative di videogiochi, social network e intelligenza artificiale.

– 26 febbraio 2027 “Incontrare l’adolescente che lotta – Rischi giuridici online per il minore e la famiglia”, con la partecipazione dell’avvocato Riccardo Lanzo.

Un’opportunità per riflettere sulla dimensione giuridica non come sanzione, ma come protezione e guida, con particolare attenzione ai rischi giuridici legati al contesto digitale.

Tre serate, tre modi diversi di manifestare il proprio mondo interiore, tre sfide per gli adulti, ma anche tre opportunità per avvicinarsi agli adolescenti con uno sguardo più attento e consapevole.

«L’adolescenza è una stagione straordinaria e insieme delicata: è fatta di scoperte, cambiamenti e fragilità che troppo spesso restano inascoltate – dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli –. Investire sui giovani significa innanzitutto imparare a comprenderli, ascoltarli e accompagnarli mentre crescono. Con questo ciclo di incontri vogliamo dare alle famiglie, agli educatori e a tutta la comunità strumenti concreti per affrontare le sfide di questa età, e creare occasioni di confronto. Nessun ragazzo deve sentirsi solo davanti alle proprie difficoltà, e nessun genitore deve sentirsi senza punti di riferimento. Ringrazio il Centro per le Famiglie, la Biblioteca Civica, i professionisti coinvolti e quanti hanno reso possibile questa iniziativa».

«Esprimo una grande soddisfazione per le iniziative messe in campo dal Centro Famiglia Arona e Comuni convenzionati, – dichiara l’Assessore competente, Marina Grassani – dedicate a temi attuali e di grande importanza e con un’attenzione rivolta sia ai genitori che ai ragazzi. Il mio particolare grazie va alle responsabili delle dello sportello Centro Famiglia, Dr.ssa Romina Tavano e Dr.ssa Carmen Giordano per la competenza, la sensibilità e l’impegno profuso».

Gli appuntamenti avranno luogo al Palagrenn ore 20.30, accesso libero, per

informazioni centrofamiglia@comune.arona.no.it