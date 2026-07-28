Torneo conclusivo per il corso di scacchi in biblioteca ad Arona

Si è svolto sabato 25 luglio il torneo di scacchi rivolto a coloro che hanno frequentato le lezioni del corso base e gli incontri settimanali del sabato mattina.

Chiusura corso di scacchi

L’iniziativa, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese e il Centro famiglia del Comune di Arona, ha riscosso un notevole successo, con un numero sempre crescente di partecipanti.

“Si ringraziano la giovane istruttrice Greta Brusati e Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese), che in questi mesi si sono adoperati per l’ottima riuscita degli incontri” fanno sapere dal comune.

Al temine del torneo sono stati premiati dall’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi i seguenti vincitori: per il torneo principianti primo posto a Martin Cresci, secondo per Masturov Ilya e terzo per Dalila Lecce.

Per il torneo avanzato primo posto per Martino Brusati, secondo per Lea Topciu e terzo per Filippo Bogni.