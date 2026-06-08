Torna il Cinema all’aperto a Castelletto Ticino

L’estate di Castelletto Sopra Ticino si accende di emozioni e grande cinema. Torna con rinnovato entusiasmo Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva che porta i grandi film italiani sotto il cielo aperto del Parco Comunale “G. Sibilia”. Tre serate di cinema en plein air, tre titoli da non perdere, un’atmosfera unica che solo le notti d’estate sanno regalare.

Le proiezioni si terranno in tre domeniche di giugno alle ore 21:00, con ingresso completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

IL PROGRAMMA

14 GIUGNO — Corro da te

Commedia italiana con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone Apre la rassegna uno dei più amati e brillanti film comici italiani degli ultimi anni. Corro da te vede protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di un seduttore seriale che, pur di avvicinarsi alla donna di cui si è innamorato — interpretata dalla splendida Miriam Leone — finge di essere disabile. Ne nasce una storia travolgente, esilarante e sorprendentemente tenera, che dietro le risate cela un messaggio

profondo sull’accettazione e sull’autenticità. Una serata all’insegna del sorriso e del buon cinema italiano, perfetta per aprire una rassegna estiva.

21 GIUGNO — Diamanti

Di Ferzan Ozpetek

La serata del 21 giugno ospita l’attesissimo ritorno di Ferzan Ozpetek, uno dei registi più amati e poetici del cinema italiano contemporaneo.

Diamanti è un’opera corale e visionaria, un affresco sull’universo femminile, sull’amicizia, sulla creatività e sul coraggio di brillare nonostante tutto. Con la sua caratteristica capacità di mescolare emozione e spettacolo, Ozpetek firma un film che promette di lasciare il segno. Una serata da vivere con il cuore aperto, sotto le stelle del solstizio d’estate.

28 GIUGNO — 50 km all’ora

Commedia italiana con Stefano Accorsi e Francesco De Luigi Chiude la rassegna in grande stile un’altra commedia italiana che ha conquistato il pubblico per la sua leggerezza irresistibile e la sua umanità. 50 km all’ora vede la coppia d’oro Stefano Accorsi e Francesco De Luigi alle prese con un viaggio on the road su due ruote, tra incomprensioni, risate e riscoperta di un autentico legame. Un film che celebra la libertà, l’amicizia e il potere salvifico di mettersi in cammino. Il finale perfetto per una rassegna che ha saputo far sognare e ridere, all’aperto, insieme.

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE

“Cinema sotto le stelle” non sarebbe stato possibile senza la generosità e la sensibilità culturale di chi crede nel valore di portare il cinema di qualità nella nostra comunità. Un sentito e sincero ringraziamento va all’Agenzia Immobiliare Desidera di Castelletto Sopra Ticino, main sponsor della rassegna, il cui contributo fondamentale ha reso possibile realizzare questo progetto culturale per tutta la cittadinanza.

Grazie all’Agenzia Desidera per aver scelto di investire non solo nel territorio, ma anche nella cultura e nel tempo libero di qualità dei cittadini di Castelletto Sopra Ticino, confermando l’importanza della collaborazione tra amministrazione pubblica e realtà economiche del territorio.

INFORMAZIONI PRATICHE

▶ Dove: Parco Comunale “G. Sibilia”, Castelletto Sopra Ticino

▶ Orario: Inizio proiezioni ore 21:00

▶ Ingresso: Libero e gratuito

Vi aspettiamo numerosi!

In caso di maltempo le proiezioni verranno rimandate