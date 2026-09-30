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Terzo anno di corsi per la Scuola Popolare di italiano per stranieri ad Arona

Gli iscritti sono più di 80

Terzo anno di corsi per la Scuola Popolare di italiano per stranieri ad Arona

Arona · 30/09/2026 alle 07:29

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Domenica 6 ottobre la Scuola Popolare di italiano per stranieri di Arona inizierà il terzo anno dei corsi presso la Ca de Pop in Via Roma 78/80.

I dettagli

Gli iscritti, ad oggi, sono più di 80, provenienti da diversi paesi. Saranno suddivisi in 5 gruppi a seconda dei diversi livelli di conoscenza della lingua italiana. I programmi didattici dei corsi fanno riferimento ai livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Per i gruppi più avanzati A 2 e B 1 è previsto un esame a fine anno scolastico con l’Università di Siena necessario per ottenere il permesso di soggiorno ed acquisire la cittadinanza italiana. A tutti gli studenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Gli insegnanti, tutti volontari, saranno suddivisi sulle diverse classi da martedì a venerdì in differenti fasce orarie per meglio rispondere alle esigenze degli studenti.
Con l’obiettivo di potenziare le competenze degli insegnanti di L 2 è previsto un corso di formazione nei mesi di ottobre e novembre tenuto da una docente dell’università di Torino.

Il corso è aperto a coloro che operano nelle diverse realtà del territorio con i quali ci sembra importante condividere le esperienze e le buone pratiche. Chiunque fosse interessato può contattare l’associazione Casa dei Popoli per maggiori informazioni.
Quello che ci motiva e muove non è solo il progetto e la voglia di occuparci di corsi di italiano, ma anche di sviluppare attività culturali e formative che permettano, attraverso uno scambio reciproco di conoscenze, una crescita dell’intera comunità e una reale inclusione dei cittadini stranieri nella nostra realtà.

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