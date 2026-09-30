Terzo anno di corsi per la Scuola Popolare di italiano per stranieri ad Arona

Domenica 6 ottobre la Scuola Popolare di italiano per stranieri di Arona inizierà il terzo anno dei corsi presso la Ca de Pop in Via Roma 78/80.

I dettagli

Gli iscritti, ad oggi, sono più di 80, provenienti da diversi paesi. Saranno suddivisi in 5 gruppi a seconda dei diversi livelli di conoscenza della lingua italiana. I programmi didattici dei corsi fanno riferimento ai livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Per i gruppi più avanzati A 2 e B 1 è previsto un esame a fine anno scolastico con l’Università di Siena necessario per ottenere il permesso di soggiorno ed acquisire la cittadinanza italiana. A tutti gli studenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Gli insegnanti, tutti volontari, saranno suddivisi sulle diverse classi da martedì a venerdì in differenti fasce orarie per meglio rispondere alle esigenze degli studenti.

Con l’obiettivo di potenziare le competenze degli insegnanti di L 2 è previsto un corso di formazione nei mesi di ottobre e novembre tenuto da una docente dell’università di Torino.

Il corso è aperto a coloro che operano nelle diverse realtà del territorio con i quali ci sembra importante condividere le esperienze e le buone pratiche. Chiunque fosse interessato può contattare l’associazione Casa dei Popoli per maggiori informazioni.

Quello che ci motiva e muove non è solo il progetto e la voglia di occuparci di corsi di italiano, ma anche di sviluppare attività culturali e formative che permettano, attraverso uno scambio reciproco di conoscenze, una crescita dell’intera comunità e una reale inclusione dei cittadini stranieri nella nostra realtà.