Successo per la visita guidata alla “Casa del fiore” a Lesa

Circa 130 sono stati i partecipanti che giovedì scorso hanno potuto osservare il risultato dei lavori di riqualificazione al padiglione Genietto di Lesa.

L’appuntamento

Tanta l’emozione, le sensazioni, i ricordi suscitati da quegli ambienti, alcuni di essi addirittura mai visitati, come gli alloggi delle suore al piano superiore, come raccontano da Lesa Web Radio. Gli spazi del gioco, del riposo, la cucina, gli scantinati tutti ristrutturati e riadattati alle esigenze della prossima apertura della casa vacanze per bambini in cura presso la Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, assieme ai propri familiari.

Lavori terminati in poco meno di un anno sotto l’occhio molto severo e attento della Soprintendenza ai beni culturali, garante della tutela dell’immobile e del suo valore storico. Tre ore suddivise in 6 turni di visita che hanno regalato un sorriso ai molti partecipanti. “Grazie ai volontari della Casa del Fiore e della Fondazione Garavaglia per aver contribuito all’organizzazione della giornata e a far da guida ai presenti, assieme al Sindaco Luca Bona, all’assessore Federica Schiavini e ai consiglieri Stefano Croma e Angelo Borroni, anch’essi impegnati nel mostrare il nuovo Padiglione Genietto ai visitatori” fanno sapere gli organizzatori.