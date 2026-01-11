Stati Generali dell’economia 2026 ad Arona

E’ stata scelta nuovamente Arona per gli Stati Generali dell’economia 2026: un prestigioso appuntamento di confronto e riflessione dedicato ai principali temi economici, industriali ed energetici del nostro Paese.

Stati Generali dell’Economia

L’appuntamento venerdì 27 alle 20.45 al Teatro San Carlo. L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del Governo e del mondo produttivo, tra cui: Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL; Riccardo Molinari, Presidente Gruppo Lega – Camera dei Deputati; Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive; Commercio e Turismo – Camera dei Deputati; Antonio Gozzi, Presidente Federacciai e Advisor Confindustria; Orazio Iacono, Amministratore Delegato Gruppo Hera.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Novara, Alessandro Canelli, e al Segretario provinciale Lega Novara, Massimo Giordano. Modera l’incontro la giornalista Sara Garino.

Sarà un’occasione di alto profilo per ascoltare analisi, visioni e proposte sul futuro dell’economia italiana ed europea, in un contesto di dialogo aperto e concreto.