Staffetta Wings: 8 tappe in barca sul Lago Maggiore per dire no alla violenza contro le donne

Una staffetta in barca, sul Lago Maggiore, per unire i Comuni delle sponde lombarda e piemontese in una rete di collaborazione concreta nella lotta contro la violenza sulle donne.

Staffetta Wings

È giunta alla sesta edizione la Staffetta WINGS, organizzata da Courage Foundation e Associazione Luce, che si terrà proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre.

L’evento quest’anno toccherà i comuni di Stresa, Lesa, Meina, Arona, Ranco, Angera, Castelletto Ticino e Sesto Calende e si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e delle comunità locali.

Per tutta la durata della staffetta, che partirà alle 9 dal porticciolo di Stresa, la barca ospiterà circa 50 persone: rappresentanti di scuole, associazioni, Comuni, centri antiviolenza, con l’unico obiettivo di portare messaggi di solidarietà.

La staffetta avrà come ultima tappa Sesto Calende alle 15: ogni fermata prevede saluti delle istituzioni presenti, interventi degli studenti e piccole performance artistiche o musicali.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di portare avanti anche quest’anno la nostra campagna contro la violenza di genere e di vedere che ogni anno le istituzioni e le scuole si lasciano coinvolgere e partecipano in maniera molto attiva – spiega Lucia Veleva, responsabile di Associazione Luce –. Con questa staffetta vogliamo trasmettere un messaggio di vicinanza e di sostegno a tutte le donne che vivono situazioni di difficoltà: è fondamentale che sappiano di poter trovare ascolto, protezione e interlocutori affidabili a cui rivolgersi. E soprattutto vogliamo contribuire a diffondere, tra i più giovani, una cultura del rispetto capace di costruire una società libera da ogni forma di violenza”.