Sospensione dell’acqua a Varallo Pombia: le modalità

Si avvisa la cittadinanza che, a causa di lavorazioni specifiche legate al cantiere di Via Martiri della Libertà, nelle giornate di giovedì 25 giugno e martedì 30 giugno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa su tutto il territorio comunale di Varallo Pombia.

Perché due giorni di disagio generalizzato?

Le lavorazioni previste riguardano l’installazione di due saracinesche, mai posizionate in precedenza in quel tratto di rete. “Questo intervento è più che necessario: una volta installate, le saracinesche permetteranno di compartimentare la rete idrica, rendendo possibile in futuro intervenire sul cantiere di Via Martiri della Libertà (e non solo) chiudendo l’acqua solo nelle zone effettivamente interessate, senza più dover sospendere il servizio sull’intero paese, come invece accaduto finora ad ogni intervento in quella zona (perché non esistevano le saracinesche).

Si è quindi scelto di concentrare il disagio in due sole mattinate per evitare sospensioni prolungate o ripetute nei prossimi interventi” fanno sapere dal comune.

Si raccomanda alla cittadinanza di fare scorta di acqua per le necessità essenziali prima dell’inizio dei lavori, in entrambe le date.

Al termine delle lavorazioni la fornitura sarà ripristinata; si invita comunque alla cautela nelle ore successive alla riattivazione, in quanto potrebbero verificarsi temporanei abbassamenti di pressione o presenza di aria nelle tubazioni.

“Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione”.