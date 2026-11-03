Sguardi sull’arte – Michelangelo: corpo e mente. L’appuntamento ad Arona

L’Assessorato alla Conservazione dei Beni Storici del Comune di Arona presenta la seconda edizione di “Sguardi sull’arte”, tre serate d’arte tra capolavori, vite e pensieri. Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Arona e saranno tenute da Davide Frezzato, storico dell’arte.

Il programma degli incontri

venerdì 6 novembre – Michelangelo: corpo e mente

L’artista per eccellenza, simbolo del Rinascimento e della cultura italiana. Un viaggio tra litigi fisici e ideologici. Alla scoperta del genio.

giovedì 19 novembre – Futurismo: sfida al presente

L’Avanguardia più radicale. L’ultimo grande rinascimento italiano, bistrattato dalla Storia. Velocità, modernità, idee. Riviviamol’ultimo grande desiderio italiano di reinventare l’Arte.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.