Sessualità e media: essere genitori consapevoli, l’incontro ad Arona

Il Centro Famiglia propone un nuovo appuntamento dal titolo “Sessualità e media: essere genitori consapevoli”, un momento di confronto e riflessione su un tema attuale e delicato. Appuntamento il 10 febbraio alle 18 in biblioteca.

Sessualità e media

L’incontro sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Diletta Pallavicini, che accompagnerà i genitori in un percorso di consapevolezza sul rapporto tra sessualità, media e sviluppo emotivo.

L’iniziativa si inserisce tra le attività del Centro Famiglia volte a sostenere il ruolo genitoriale e a promuovere il benessere delle relazioni familiari, creando spazi di ascolto, dialogo e informazione.

“In un mondo sempre più digitale, educare i nostri figli a una visione consapevole della sessualità è fondamentale – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità e Welfare, Marina Grassani. Iniziative come questa offrono ai genitori strumenti concreti per accompagnare i propri ragazzi in modo sereno e informato, rafforzando il dialogo e il rispetto all’interno della famiglia.”