Servizi comunali più accessibili ad Arona: dal 1° marzo saranno valide anche le istanze in formato cartaceo

L’Amministrazione comunale compie un passo concreto per garantire l’accesso equo e inclusivo ai servizi pubblici, approvando una direttiva sui procedimenti comunali gestiti in forma digitale e La decisione nasce dalla consapevolezza che, secondo recenti dati ufficiali della Commissione Europea, solo il 55,6% degli adulti europei possiede competenze digitali di base, dati confermati dalle audizioni dell’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale effettuata dalla Commissione attività produttiva della Camera dei Deputati. Una carenza che colpisce in modo particolare alcune fasce della popolazione, come le persone con più di 65 anni di età.

I dettagli

L’assenza di adeguate competenze digitali può rappresentare un ostacolo significativo nell’accesso ai servizi comunali e nell’esercizio dei diritti, generando fenomeni di disuguaglianza ed emarginazione sociale che l’Amministrazione intende contrastare con determinazione.

«La trasformazione digitale della pubblica amministrazione è una grande opportunità, ma non può e non deve tradursi in una nuova forma di esclusione sociale – dichiara il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli -. Il nostro obiettivo è costruire un Comune moderno, efficiente e innovativo, che però resti vicino a tutti i cittadini, soprattutto a quelli più fragili. Nessuno deve sentirsi escluso dai servizi pubblici perché non possiede strumenti o competenze digitali».

Per questo motivo, a partire dal 1° marzo 2026, sarà consentita la presentazione presso gli uffici e gli sportelli comunali di istanze, richieste, comunicazioni e documenti anche in formato cartaceo, ai fini dell’espletamento di procedimenti, pratiche o attivita amministrative.

Nei casi in cui la normativa preveda espressamente l’obbligo di presentazione esclusivamente in formato digitale o tramite trasmissione telematica, l’Amministrazione provvederà ad attrezzare gli uffici interessati con apposite postazioni informatiche. I dipendenti comunali garantiranno inoltre ai cittadini il necessario supporto digitale e telematico.