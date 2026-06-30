Sere d’estate al San Carlone: aperture al tramonto

Aperture al tramonto, visite guidate e concerti a cura di Archeologistics alla Statua di Arona, sul Lago Maggiore

I dettagli

Dal 2 luglio 2026 tornano le “Sere d’Estate al Sancarlone”, il calendario di appuntamenti serali a cura di Archeologistics, presso la Statua di San Carlo Borromeo di Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore.

L’iniziativa propone un’esperienza suggestiva che unisce cultura, storia, musica e momenti conviviali, offrendo al pubblico l’occasione di vivere piacevoli momenti presso il colosso in una veste inedita, immersa nella luce del tramonto e nella cornice panoramica del lago.

Si tratta di aperture oltre l’orario normale di visita, dopo le 18.30, per godere delle temperature più fresche, ammirare il panorama con un po’ di aria dalla terrazza e allo stesso tempo conoscere la storia di questa statua che dal 1698 domina la città di Arona e il Lago Maggiore.

Ogni appuntamento prevede una visita guidata per ripercorrere le tappe della vita di San Carlo e della progettazione e realizzazione della colossale opera, per scoprire alcune curiosità e il legame con la Statua della Libertà di New York e per immergersi nel significato artistico e religioso del Sancarlone.

Durante le visite si potrà vivere anche l’esperienza un po’ adrenalinica di salire all’interno della statua fino alla testa del santo percorrendo la famosa scala alla marinara: un’occasione unica per vedere la struttura interna e apprezzare la lavorazione delle lastre di rame da dentro.

Le aperture serali sono arricchite da momenti speciali: concerti e cocktail presso la vicina e suggestiva Terrazza Paradiso renderanno ancora più suggestivi questi momenti serali.

Le “Sere d’Estate al Sancarlone” rappresentano un invito a vivere il monumento oltre la tradizionale visita turistica, trasformandolo in un luogo di incontro, scoperta e condivisione, capace di valorizzare uno dei simboli più amati del Lago Maggiore.

IL PROGRAMMA

Giovedì 2 luglio

Visita guidata e cocktail alla Terrazza Paradiso

La rassegna si apre con una serata all’insegna della cultura e della convivialità. Prima o dopo la visita guidata, i partecipanti potranno vivere un momento di relax con un cocktail presso la Terrazza Paradiso, godendo della vista sul lago e dell’atmosfera estiva che caratterizza il Sancarlone nelle ore serali. Sono previsti due turni: uno alle ore 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle ore 20.00 (prima visita guidata e a seguire cocktail).

Giovedì 9 luglio

Visita guidata e concerto

Una serata dedicata all’incontro tra patrimonio storico e musica. La visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta della figura di San Carlo Borromeo e della straordinaria realizzazione del monumento. A seguire, un concerto di musica classica nella chiesa di San Carlo offrirà un’esperienza unica, in cui la musica dialogherà con la bellezza del luogo e la quiete della sera. Il repertorio spazia da Handel a Mozart, Mendelssohn e Bizet, con arrangiamenti pensati per valorizzare le diverse combinazioni timbriche dell’ Echo Vox Ensemble, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e originale.

Giovedì 16 luglio

Visita guidata serale

Un appuntamento interamente dedicato all’approfondimento storico e artistico del Sancarlone. La visita guidata permetterà di conoscere da vicino la storia della statua, le tecniche costruttive e il suo significato simbolico, in un contesto serale che ne esalta il fascino e la monumentalità.

Giovedì 13 agosto

Visita guidata e cocktail alla Terrazza Paradiso

Nel cuore dell’estate torna la formula che unisce cultura e convivialità. Prima o dopo la visita guidata, i partecipanti potranno vivere un momento di relax con un cocktail presso la Terrazza Paradiso, godendo della vista sul lago e dell’atmosfera estiva che caratterizza il Sancarlone nelle ore serali. Sono previsti due turni: uno alle ore 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle ore 20.00 (prima visita guidata e a seguire cocktail).

Sabato 29 agosto

Visita guidata e concerto

A chiudere la rassegna sarà una serata speciale accompagnata dalla musica della Anomala Brass Band. La visita guidata introdurrà il pubblico alla scoperta del monumento e della sua storia, mentre l’esibizione musicale contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

INFO E CONTATTI

Sito: www.statuasancarlo.it

Email: statuasancarlo@ambrosiana.it

Telefono: 328 83772063 / 0322 249669

Biglietti: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-672.html