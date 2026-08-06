Sere d’estate al San Carlone ad Agosto

Aperture al tramonto, visite guidate, a cura di Archeologistics, alla Statua di Arona, sul Lago Maggiore

San Carlone

Proseguono le “Sere d’Estate al Sancarlone”, il calendario di appuntamenti serali presso la Statua di San Carlo Borromeo di Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore: gli ultimi appuntamenti, curati da Archeologistics, saranno giovedì 13 e il 20 agosto 2026.

L’iniziativa propone un’esperienza suggestiva che unisce cultura, storia, musica e momenti conviviali, offrendo al pubblico l’occasione di vivere piacevoli momenti presso il colosso in una veste inedita, nella luce del tramonto e nella cornice panoramica del lago.

Si tratta di aperture oltre l’orario normale di visita, dopo le 18.30, per godere delle temperature più fresche, ammirare il panorama e la brezza lacustre dalla terrazza e allo stesso tempo conoscere la storia di questa statua che dal 1698 domina la città di Arona e il Lago Maggiore.

Ogni appuntamento prevede una visita guidata per ripercorrere le tappe della vita di San Carlo e della progettazione e realizzazione della colossale opera, per scoprire alcune curiosità e il legame con la Statua della Libertà di New York e per immergersi nel significato artistico e religioso del Sancarlone.

Durante le visite si potrà vivere anche l’esperienza un po’ adrenalinica di salire all’interno della statua fino alla testa del santo percorrendo la famosa scala alla marinara: un’occasione unica per vedere la struttura interna e apprezzare la lavorazione delle lastre di rame da dentro.

La visita del 13 agosto è arricchita da un cocktail presso la vicina e suggestiva Terrazza Paradiso: questo momento renderà ancora più suggestivo l’appuntamento serale.

Le “Sere d’Estate al Sancarlone” rappresentano un invito a vivere il monumento oltre la tradizionale visita turistica, trasformandolo in un luogo di incontro, scoperta e condivisione, capace di valorizzare uno dei simboli più amati del Lago Maggiore.

IL PROGRAMMA

Giovedì 13 agosto alle ore 18.30 e alle ore 20.00

Visita guidata serale e cocktail alla Terrazza Paradiso

Nel cuore dell’estate torna la formula che unisce cultura e convivialità. Prima o dopo la visita guidata, i partecipanti potranno vivere un momento di relax con un cocktail presso la Terrazza Paradiso, godendo della vista sul lago e dell’atmosfera estiva che caratterizza il Sancarlone nelle ore serali. Sono previsti due turni: uno alle ore 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle ore 20.00 (prima visita guidata e a seguire cocktail).

Giovedì 20 agosto alle ore 19.00

Visita guidata serale

Un appuntamento interamente dedicato all’approfondimento storico e artistico del Sancarlone. La visita guidata alle ore 19.00permetterà di conoscere da vicino la storia della statua, le tecniche costruttive e il suo significato simbolico, in un contesto serale che ne esalta il fascino e la monumentalità.

Tutte le visite sono a prenotazione obbligatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-672.html