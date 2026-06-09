Selezioni di “Miss Mamma italiana 2026”: sul podio una signora di Castelletto Ticino

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

I dettagli

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, al “Lido di Luino” di Luino, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”.

La giuria, ha proclamato vincitrice di selezione, CATERINA PASQUALE, 35 anni, docente, di Cadempino (Svizzera), mamma di Giovanni di 11 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad ELIANA SAGRILLO, 48 anni, insegnante di scuola primaria, di Porto Ceresio (VA), mamma di Elide di 22 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a MARIAROSARIA FERRENTINO, 56 anni, operatrice sanitaria, di Castelletto Sopra Ticino (NO), mamma di Alessandro di 28 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Eleganza” JOY OSAGIEDE, 35 anni, operaia, di Legnano (MI), mamma di Gabriele e Norberto, di 14 e 9 anni;

◦ “Miss Mamma Solare” LETIZIA SCHITO, 34 anni, operaia, di Solbiate con Cagno (CO), mamma di Eleonora e Matilde, di 8 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Sprint” LINA MARIA VONACH, 34 anni, operaia, di Luino (VA), mamma di Anastacia di 11 anni;

◦ “Miss Mamma Solare” ROSAMARIA CORBISIERO, 41 anni, impiegata, di Cassano Magnago (VA), mamma di Daniele e Leo, di 10 ed 1 anno;

◦ “Miss Mamma Dolcezza” IULIANA STOENESCU, 46 anni, cameriera, di Germignaga (VA), mamma di Erik di 9 anni;

◦ “Miss Mamma Fashion” ANGELA CECCARELLI, 49 anni, sales manager, di Vizzolo Predabissi (MI), mamma di Veronica e Roberta, di 24 e 22 anni;

◦ “Miss Mamma Radiosa” DANIELA PONSINI, 53 anni, operaia, di Sumirago (VA), mamma di Deborah ed Erika, di 36 e 27 anni;

◦ “Miss Mamma Sorriso” ANTONINA TRAETTA, 52 anni, cameriera, di Induno Olona (VA), mamma di Gabriele e Giorgia, di 25 e 23 anni;

◦ “Miss Mamma Simpatia” SONIA SEVERIN, 52 anni, impiegata, di Milano, mamma di Sofia e Lorenzo, di 16 e 13 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da SOLIDEA BRAMANTE “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2025”.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it