Scuole medie di Arona: al via le pre-adesioni per il servizio di post scuola

L’Amministrazione Comunale di Arona, insieme all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” ha inviato alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado una comunicazione relativa alla pre-adesione al nuovo servizio di post scuola.

I dettagli

L’iniziativa nasce a seguito del sondaggio svolto nei mesi scorsi per raccogliere le esigenze delle famiglie. Dai risultati è emersa la volontà di ampliare l’offerta di supporto organizzativo, con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

La proposta prevede l’estensione dell’orario scolastico dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.00, con un servizio flessibile e strutturato. L’attivazione sarà possibile al raggiungimento di un minimo di 15 adesioni.

Per consentire una corretta organizzazione del servizio in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, le famiglie interessate sono invitate a comunicare la propria pre-adesione entro il 15 luglio 2026, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Le tariffe del servizio seguiranno i medesimi criteri ISEE e i costi già previsti per il servizio di post scuola delle scuole primarie, con l’eventuale aggiunta del buono pasto.

“Come Amministrazione comunale continuiamo a investire in servizi che rispondano

concretamente alle esigenze delle famiglie. L’istituzione del post scuola per la scuola secondaria rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di attenzione verso il mondo della scuola e verso i genitori che ogni giorno devono conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. È un servizio che nasce dall’ascolto del territorio e che, se sostenuto dalle adesioni, contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità”, dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli.

“La scuola è chiamata sempre più a dialogare con le esigenze delle famiglie, mantenendo al centro il benessere e la crescita degli studenti. Questa proposta è il risultato di una proficua collaborazione con il Comune e rappresenta un’opportunità importante per offrire un ambiente educativo qualificato anche nelle ore successive al termine delle lezioni. Invitiamo le famiglie interessate a manifestare la propria adesione affinché il servizio possa essere attivato”, afferma il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”, Igino Iuliano.

“Crediamo fortemente che investire nei servizi educativi significhi investire nel futuro della nostra città. L’ascolto delle famiglie è stato determinante per costruire una proposta concreta, sostenibile e realmente utile. Questo nuovo servizio vuole essere una risposta alle necessità quotidiane dei genitori, ma anche un’occasione per offrire ai ragazzi un tempo educativo di qualità, in continuità con il percorso scolastico”, aggiunge Monica D’Alessandro, Assessore con delega all’Educazione e alla Conoscenza del Comune di Arona.

L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo confidano nella collaborazione delle famiglie, certi che questa iniziativa rappresenti un importante passo avanti nell’offerta di servizi a sostegno della comunità e delle esigenze dei nuclei familiari.