Satelliti, robot e intelligenza artificiale per fare archeologia? L’appuntamento ad Arona

Una serata per scoprire un’archeologia capace di dialogare con spazio, AI, robotica e tecnologie del futuro

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟔 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚, una delle protagoniste più autorevoli dell’archeologia contemporanea, con la conferenza: “𝐷𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎. 𝑆𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑖, 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒 𝑎𝑟𝑐𝘩𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜”.

I dettagli

Archeologa e digital humanist, Arianna Traviglia coordina il Centre for Cultural Heritage Technology (CCHT) dell’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA.

Le sue ricerche spaziano dai robot e dall’intelligenza artificiale utilizzati a Pompei per ricomporre affreschi ridotti in migliaia di frammenti (ne ha parlato perfino Nature), alle collaborazioni con l’ESA – European Space Agency e l’Agenzia Spaziale Italiana per lo studio dei siti archeologici attraverso immagini satellitari.

E le indagini arrivano fino alla scala più piccola della materia, dove lo studio dei materiali antichi può perfino offrire nuove idee alle tecnologie del futuro.

Una serata per scoprire un’archeologia capace di dialogare con spazio, AI, robotica e tecnologie del futuro.

𝐍𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚: 𝐬𝐞 𝐯𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞, 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐢.