San Carlone ed Eremo di Santa Caterina aprono alle visite gratuite per il mondo della scuola, del turismo e dei cammini

La statua di San Carlo ed Eremo di S. Caterina del Sasso, due luoghi noti ai più ma non a tutti e non in tutte le loro caratteristiche: per questo Archeologistics srl impresa sociale – società che si occupa della gestione di entrambi i luoghi – propone 3 momenti gratuiti di conoscenza, rivolti a specifici destinatari: docenti, educatori, guide ambientali e in bicicletta e gli operatori della ricettività.

Per il San Carlone di Arona l’invito è rivolto anche ad accompagnatori di club auto e moto storiche, che trovano nel piazzale antistante la statua uno scenografico parcheggio per i loro magnifici mezzi a motore.

Ecco quando

Le giornate sono quelle del 13, 20 e 21 febbraio 2026 secondo il programma illustrato di seguito.

Il programma del 13 febbraio si rivolge a docenti ed educatori di ambito giovanile: nella mattinata a partire dalle 10.30 sarà possibile conoscere la statua del san Carlone ad Arona (NO) mentre nel pomeriggio ci si sposterà – con mezzi propri – all’Eremo di S. Caterina del Sasso in Leggiuno (VA). Entrambi sono luoghi ideali per accogliere ragazzi e ragazze sia nell’ambito dei percorsi scolastici che nei momenti estivi, grazie al connubio tra elementi monumentali e spazi verdi di gioco e svago. Le due visite sono prenotabili anche separatamente.

Il 20 febbraio ad Arona – con inizio sempre alle ore 10.30 – la proposta è quella di una visita dedicata ai professionisti della ricettività e della ristorazione turistica. La Statua di San Carlo costituisce una grande attrattiva, unica al mondo, scalabile al suo interno: un mix di storia e senso d’avventura, oltre che una tappa tradizionale per tante generazioni di viaggiatori. Offre anche ampi spazi di parcheggio e permette visite brevi e panoramiche adatte come arricchimento di eventi privati. “Siamo consapevoli che chi accoglie il turista in albergo o per un momento di ristoro sia anche il primo punto di riferimento per i turisti, che cercano e si fidano dei suggerimenti di visita di chi lavora ogni giorno sul posto. Per questo vogliamo condividere con loro le molte potenzialità turistiche – oltre che l’irrinunciabile valore storico ed ingegneristico – del san Carlone”

Il 21 febbraio a Leggiuno presso l’Eremo di S. Caterina del Sasso saremo lieti di incontrare guide bike, guide escursionistiche ed ambientali, animatori ed organizzatori di gruppi di cammino e simili.

L’Eremo è un luogo di grande passaggio di camminatori ed ha accresciuto le sue potenzialità anche con l’apertura dell’Ostello allestito presso la cascina del Quicchio (che sarà visitabile per l’occasione). Si tratta di una tappa di visita imprescindibile raggiunta da numerosi sentieri e cammini, con spazi per il pranzo al sacco, l’alloggio semplice, la contemplazione.

Anche in questo caso l’appuntamento è alle ore 10.30 e sarà possibile a seguito della visita fermarsi per un pranzo presso il Ristoro dell’Eremo di S. Caterina.

E’ necessario prenotarsi tramite un modulo digitale reperibile a questo link: https://bit.ly/Visite_Formazione_2026