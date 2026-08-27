Saggezze andine e il popolo dei Q’ros in biblioteca ad Arona

Sabato 5 settembre alle ore 10.30 , presso la Biblioteca civica di Arona, Giulia Gattere accompagnerà in un viaggio alla scoperta delle antiche saggezze andine.

I dettagli

Durante la conferenza ci condurrà sulle Lande remote delle montagne del Perù: un’occasione unica per conoscere la saggezza andina attraverso la documentazione fotografica con i Q’ros. Un popolo ancestrale che vive a 4000 metri di altitudine sulle Ande: usi e costumi, prassi quotidiane, ma anche valori, mentalità, filosofia e immancabili suggerimenti sul buon vivere.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene “Un viaggio straordinario nel cuore delle Ande per riscoprire, attraverso gli scatti di Giulia Gattere e la cultura millenaria dei Q’ro, i valori autentici del ‘buon vivere’. Un momento di arricchimento e riflessione aperto a tutta la cittadinanza, che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra Biblioteca civica.”.

Ingresso libero aperto a tutti.