Sabato e domenica grande festa per San Carlo Borromeo ad Arona

Sabato e domenica la Statua di San Carlo ad Arona si anima di visite guidate, eventi e celebrazioni per festeggiare San Carlo Borromeo: un momento per unire la comunità intorno ad uno dei monumenti più importanti del territorio.

Festa di San Carlo

Ad Arona, in occasione della Festa di San Carlo Borromeo che ricorre il 4 novembre, il San Carlone, la monumentale statua dedicata al santo nativo di questa città, propone un ricco calendario di appuntamenti: visite guidate, celebrazioni, momenti musicali arricchiti da vin brulè e castagne attendono cittadini e visitatori. I festeggiamenti sono iniziati dal primo del mese e si concluderanno domenica 9. Un momento per celebrare il Santo e chiudere insieme la stagione 2025 della Statua.

Visite guidate

Il programma prevede visite guidate speciali alle ore 10 e alle ore 14: questi appuntamenti vogliono raccontare la storia del monumento, che avrebbe dovuto essere il punto di arrivo di un Sacro Monte interamente dedicato alla figura di San Carlo, ma del quale solo la Statua e la vicina Chiesa furono gli edifici realizzati e portati a termine.

Sabato 8 novembre sono previste le ultime visite guidate della stagione, sempre alle ore 10:00 e alle ore 14:00.

La festa domenica 9

Domenica 9 novembre sarà una giornata di grandi festeggiamenti: sebbene la ricorrenza cada martedì, la solennità viene posticipata alla domenica, così da permettere a tutti di partecipare al ricco programma domenicale.

Alle ore 11 è prevista la Messa solenne presso la Chiesa di San Carlo presieduta da Mons. Filippo Ciampanelli. A seguire, si terrà la benedizione della Statua e un accompagnamento musicale da parte della San Giorgio Music Band di Mercurago.

Il Gruppo Alpini di Arona contribuirà all’atmosfera della festa con uno stand di vin brulè e castagne, creando momenti di incontro e convivialità per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è promossa da Archeologistics, società che gestisce la Statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del luogo. Queste giornate vogliono celebrare la figura di San Carlo Borromeo e il forte legame che unisce Arona al suo Santo, offrendo a tutti un’occasione di partecipazione, spiritualità e scoperta.