Sabato 30 la presentazione pubblica dei dati sulla qualità dell’aria ad Arona

I risultati dello studio condotto ad Arona e promosso da Impronta Civica con Gli Amici del Lago verranno presentati in aula magna.

Comunicato stampa

“Quello del 22, 23 e 24 maggio è stato un fine settimana dedicato ai temi della sostenibilità ambientale.

Dalle iniziative con le scuole alla giornata ecologica di pulizia delle spiagge organizzata da Legambiente, fino alla Biciclettata in Fiore: eventi belli, partecipati e importanti, che da anni vedono protagoniste associazioni, cittadini e tante realtà del territorio e a cui anche noi di Impronta Civica abbiamo sempre partecipato e contribuito con convinzione.

Momenti preziosi di sensibilizzazione, che però da soli non bastano.

Parlare di ambiente significa affrontare con serietà il tema della qualità dell’aria, del traffico e della mobilità urbana attraverso dati, monitoraggi e scelte politiche concrete.

Per questo motivo, insieme al Circolo Territoriale di Legambiente “Gli Amici del Lago”, abbiamo promosso una campagna indipendente di monitoraggio del biossido di azoto (NO₂) in diversi punti della città.

Una scelta nata anche dal fatto che, negli anni scorsi, la proposta di installare centraline ARPA per rilevazioni puntuali sul territorio aronese non aveva trovato sostegno della giunta.

Abbiamo quindi deciso di partire comunque, costruendo una campagna di citizen science che ha coinvolto cittadini, attività e volontari.

I risultati raccolti verranno presentati pubblicamente sabato 29 maggio in Aula Magna e raccontano una realtà che pone interrogativi importanti sul futuro della città, sulla gestione del traffico e sulla necessità di un cambio di rotta nelle politiche della mobilità.

Perché la sostenibilità deve tradursi in strumenti concreti, pianificazione e scelte coraggiose.

Crediamo che questi dati dovrebbero interessare qualsiasi sindaco, responsabile della salute pubblica, e qualsiasi assessore all’ambiente. Perché la qualità dell’aria non è una questione ideologica, ma riguarda direttamente la salute, la qualità della vita e il futuro della nostra comunità.

L’appuntamento è per sabato 30 maggio alle 11 in aula magna.