Sabato 29 agosto torna la Notte Bianca Interattiva a Castelletto Sopra Ticino

Castelletto Sopra Ticino è pronta a vivere una delle serate più attese dell’estate. Sabato 29 agosto 2026, a partire dalle ore 19.00, il centro storico ospiterà la Notte Bianca Interattiva 2026, un evento che animerà le vie del paese con spettacoli, musica, sport, intrattenimento, sapori e iniziative dedicate a tutte le età.

I dettagli

Tra i principali appuntamenti del calendario estivo, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, sostenere il commercio locale e promuovere il territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di incontro, partecipazione e divertimento.

Per tutta la serata sarà possibile passeggiare tra stand enogastronomici, mercatini, esposizioni artistiche, attività per bambini e numerose iniziative diffuse lungo le vie del centro, in un’atmosfera di festa che coinvolgerà associazioni, attività economiche e realtà locali.

La grande novità dell’edizione 2026 è il format interattivo.

Scansionando il QR code presente sul materiale promozionale oppure collegandosi alla piattaforma dedicata, i partecipanti potranno accumulare punti visitando le diverse attività, consultare in tempo reale le promozioni proposte dagli esercenti aderenti e concorrere alla classifica finale con premi messi in palio dagli organizzatori.

Il programma propone una ricca serie di appuntamenti distribuiti in diversi punti del paese:

– Spettacolo per bambini “Le Bolle Matte”, presso Piazzale Cottolengo, con inizio alle ore 21.00 e repliche ogni 30 minuti.

– Sfilata di moda con DJ set, in Piazza Matteotti, dalle ore 21.30 alle 24.00.

– Balli di gruppo, a cura di Pitoplà, al Parco Comunale, dalle ore 21.00 alle 24.00.

– Giochi di ruolo e mercatino di libri usati, presso la Biblioteca Comunale, dalle ore 21.00.

– Musica dal vivo con la band Rock’s Liga, presso la Trattoria dei Portici (Via Pertini 15), dalle ore 21.30 alle 24.00.

– Sfilata con esibizione delle bande, con la partecipazione del Corpo Musicale “A. Broggio” di Castelletto Sopra Ticino e della Banda di Colbordolo Vallefoglia (PU – Marche), – per le vie del centro storico dalle 22.15.

– Premiazione degli atleti e delle società sportive castellettesi, in Piazza Matteotti alle ore 22.30, un momento dedicato al riconoscimento dell’impegno e dei risultati ottenuti dagli sportivi del territorio.

– Concerto della band Illeciti Musicali, davanti all’ex Cinema Impero in Via Roma, dalle ore 23.00 all’1.00.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Novara e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, è promossa dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Castelletto Sopra Ticino, la Consulta Sportiva Comunale, la Corte dei Creativi, le associazioni e le attività economiche locali.

Una sinergia che punta a rendere il centro cittadino sempre più vivo e attrattivo, valorizzando il tessuto commerciale e associativo locale e rafforzando l’offerta turistica del territorio.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e turisti a partecipare numerosi alla Notte Bianca Interattiva 2026 per vivere

insieme una serata ricca di musica, spettacoli, sport, cultura, gusto e convivialita, riscoprendo il fascino del centro storico di Castelletto

Sopra Ticino e le eccellenze del suo territorio.