Roberto Ferrari e fuochi d’artificio: weekend da tutto esaurito ad Arona

4mila persone per il Dj Roberto Ferrari e “pienone” per lo spettacolo dei fuochi d’artificio di ieri sera ad Arona.

Weekend da ricordare

“Arona in rosa” si è chiusa con lo spettacolo dei fuochi di artificio ciliegina sulla torta di 4 giorni di eventi che hanno animato la città.

“Dj Roberto Ferrari ha fatto ballare tutte le età – commenta il sindaco Alberto Gusmeroli – Sabato ad Arona c’era il mondo”. Un successo incredibile anche per Cosmosi grazie ad Area Libera, ma anche i bravissimi 883nd con i giardini strapieni, l’alba in piazza del popolo e i Blue Smoky. La collaborazione tra Comune, Proloco, Confcommercio e Croce Rossa è ormai strepitosa e funziona a meraviglia. Grazie ai tanti volontari delle tante associazioni e alla polizia locale”.

“Ieri sera si sono chiusi quattro giorni straordinari di Arona in Rosa, coronati da uno spettacolo pirotecnico che ha trasformato il Lago Maggiore in magia pura – aggiunge l’assessore Monica D’Alessandro – ​Vedere le piazze vive, piene di sorrisi e di persone felici, è l’emozione più grande: la prova che i sogni condivisi diventano sempre la realtà più bella.Grazie di cuore a chi ha lavorato dietro e davanti alle quinte per rendere Arona unica. ​Perché quando una comunità sogna insieme, la felicità diventa il panorama più bello da guardare”.