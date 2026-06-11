Riapertura linea Arona-Santhià: a che punto è il progetto?

A che punto è il progetto di riapertura della linea Arona Santhià? A fornire aggiornamenti in merito è il sindaco Alberto Gusmeroli che sta seguendo da vicino la questione.

Arona Santhià

“Due anni fa sono riuscito a far stanziare 5 milioni di euro per lo studio di fattibilità finalizzato al ripristino della linea. Dopo una serie di proroghe, lo studio dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno. Resto moderatamente ottimista sulla possibilità che la linea possa essere riattivata nel tempo, per diverse ragioni. È necessario ridurre il traffico degli autocarri sulle strade e potenziare le infrastrutture ferroviarie alternative, aumentando così la resilienza e le ridondanze della rete. Inoltre, questa linea collega tre Paesi – Svizzera, Italia e Francia – e presenta un’importante attrattiva economica sia per il trasporto merci sia per il trasporto passeggeri grazie al cosiddetto turismo lento sostenibile. Le motivazioni a favore del ripristino sono queste e altre quindi molteplici. Si tratta principalmente di una questione di risorse economiche e di tempi di realizzazione, ma sono convinto che la linea verrà riattivata”.