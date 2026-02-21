Referendum: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO, un incontro pubblico ad Arona

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Comune di Arona si terrà un incontro pubblico dal titolo: “Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO” L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini e a chiunque fosse interessato un momento di approfondimento e confronto in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22-23 marzo, garantendo uno spazio istituzionale di informazione equilibrata e pluralista.

Gli ospiti

Interverranno in quest’occasione:

• Avvocato Monica Rossi, che illustrerà le ragioni del SÌ

• Avvocato Fabio Fazio, che presenterà le ragioni del NO.

L’incontro sarà moderato in modo da assicurare pari opportunità di esposizione e un confronto rispettoso tra le diverse posizioni, nel pieno spirito democratico e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

«Come amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli – non intendiamo organizzare un incontro di parte né tantomeno trasformare il referendum in un’occasione di strumentalizzazione politica. Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini un momento di informazione chiaro, equilibrato e trasparente, che permetta a ciascuno di comprendere nel merito le reali motivazioni del “sì” e del “no”. Per questo abbiamo voluto due tecnici, nessun

politico o incontri solo per il SÌ o per il No. Non vogliamo che questo referendum venga ridotto a uno scontro ideologico o a una contrapposizione “pro o contro” il Governo, ma che rimanga un’opportunità di confronto serio e consapevole sui veri contenuti.» La cittadinanza è invitata a partecipare.