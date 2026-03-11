Rassegna di teatro per le scuole con Arona Città Teatro: oltre 2.000 presenze

Act: “Felici e soddisfatti: per molti bambini e ragazzi è stata la prima volta a teatro”.

Arona Città Teatro

Oltre 2.000 bambini e ragazzi hanno partecipato alla rassegna dedicata alle scuole e organizzata da Arona Città Teatro. Tre gli spettacoli proposti, sette le repliche. Sono stati 16 i pullman noleggiati che hanno permesso ai piccoli spettatori di arrivare gratuitamente al teatro San Carlo di Arona, grazie al contributo di Borgo Agnello.

“Un grande successo per la nostra proposta dedicata alla scuole, un successo che si rinnova ogni anno e che premia la qualità degli spettacoli teatrali presentati – commenta il presidente di Act, Luca Petruzzelli – nonché l’importanza dei temi trattati. Per molti bambine e bambini è stata la prima occasione di incontrare il teatro e questo è uno dei motivi di orgoglio di Act, una della motivazioni che ci spingono a continuare a organizzare questa rassegna. Il teatro è divertimento, formazione, crescita. Regalare tutto questo è una gioia e una responsabilità, che si inserisce nel nostro progetto di comunità teatrale.

Desideriamo ringraziare tutti i dirigenti scolastici, tutte le maestre e i maestri, tutte le professoresse e i professori che hanno creduto, insieme a noi, nella bellezza di questo percorso. L’avventura iniziata sulle poltroncine del San Carlo non è terminata con il calarsi del sipario, ma prosegue ogni giorno. Il teatro può cambiare la vita”.

Hanno partecipato le scuole dell’infanzia di Arona: Marcelline, Nicotera, Usellini, di Borgomanero: Santa Croce, Vergano, di Dormelletto: Coniugi Tesio, di Oleggio Castello: Il Giardino dei Colori, di Castelletto Ticino: Il Girotondo.

Le primarie di Arona: Dante Alighieri, Marcelline, Anna Frank, Nicotera, di Agrate Conturbia, di Cureggio, Gargallo, Borgomanero, Castelletto Ticino, Briga Novarese, Oleggio Castello, Invorio.

Le superiori di primo grado di Arona, Castelletto Ticino, Borgomanero, Dormelletto.