Progetto “Compra Sereno”: azzerate le denunce per scippi e furti al mercato di Arona

A quasi tre mesi dall’avvio del progetto “Compra Sereno” al mercato di Arona, il sindaco Alberto Gusmeroli si ritiene molto soddisfatto dei risultati ottenuti.

Compra Sereno

“Grazie alla presenza costante della Polizia Locale, con la preziosa collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, il mercato del martedì è oggi un luogo più sicuro – commenta – L’obiettivo era chiaro: prevenire scippi, furti di borse e portafogli e permettere a cittadini e visitatori di vivere il mercato in tranquillità. I risultati sono concreti: da alcune settimane le denunce sono completamente azzerate. Molte le persone identificate, molte le persone che “non si sono più viste.” Un dato importante che conferma l’efficacia del lavoro svolto. Ancora più significativo è vedere che molte persone, che avevano rinunciato a frequentare il mercato per timore dei furti, sono tornate a fare acquisti con serenità. Un sincero ringraziamento va al Comando della Polizia Locale, a tutti gli Agenti e all’Arma dei Carabinieri per la professionalità, la presenza e il grande spirito di collaborazione. Per noi è fondamentale che gli aronesi e i tanti turisti possano passeggiare e acquistare in sicurezza. La nostra Polizia Locale sta cambiando pelle: accanto alle tradizionali attività, si sta investendo sempre di più nella prevenzione, nel controllo del territorio e nella vicinanza ai cittadini. Una scelta precisa dell’amministrazione comunale per rendere Arona una città sempre più sicura e accogliente”.

Il ringraziamento degli Ambulanti del Mercato di Arona

“A nome di tutti gli ambulanti del mercato del martedì di Arona desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco Alberto Gusmeroli, all’Amministrazione comunale, al Comando della Polizia Locale, a tutti gli Agenti e all’Arma dei Carabinieri per il progetto “Compra Sereno”.

Perché un mercato vive della fiducia dei suoi clienti. Oggi possiamo dire che questo impegno ha portato risultati concreti: vedere tante persone tornare a passeggiare e fare acquisti con tranquillità è la soddisfazione più grande per chi, ogni settimana, lavora con passione tra i banchi.

La presenza costante delle Forze dell’Ordine ha rappresentato un forte deterrente contro i furti e ha restituito serenità sia ai clienti sia agli operatori. Un mercato sicuro è un valore per tutta la città: per i cittadini, per i turisti e per tutte le attività che contribuiscono a rendere il mercato di Arona un punto di riferimento del territorio.

Grazie per aver ascoltato le esigenze di tutti e per aver trasformato un problema in un’opportunità di rilancio e di fiducia”.