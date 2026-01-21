Presentato il programma della celebrazioni per i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore

E’ stato presentato il ricco programma della celebrazioni per i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore, un anniversario che ripercorre due secoli di storia, mobilità e relazioni tra territori.

Le celebrazioni

Per la Provincia di Novara ha partecipato il consigliere delegato ai Trasporti Davide Molinari: “La navigazione sul Lago Maggiore ha rappresentato e continua a rappresentare un’infrastruttura fondamentale, non solo dal punto di vista dei trasporti, ma anche per lo sviluppo economico, turistico e culturale dell’intero territorio. Questo bicentenario è un’occasione preziosa per valorizzarne il ruolo e guardare al futuro della mobilità lacuale.”

Il primo appuntamento sarà un documentario su youtube il 20 febbraio dedicato alla storia della Navigazione Lago Maggiore dal 1826 ad oggi.

Il programma delle iniziative, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito ufficiale del progetto Verbano26 : https://verbano26.com/crociere-eventi/