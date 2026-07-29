Presentato il progetto definitivo di riqualificazione del Corso ad Arona

Lavori al via l’11 gennaio 2027: cantiere organizzato per fasi, accesso garantito alle attività e conclusione prevista entro il 30 novembre 2027. L’Amministrazione Comunale di Arona ha presentato il progetto definitivo di riqualificazione di Via Cavour durante il sesto incontro dedicato, uno degli interventi più importanti per il centro storico cittadino, illustrando ai commercianti, ai residenti e agli operatori economici il cronoprogramma dei lavori, le modalità di esecuzione e le misure previste per limitare al massimo i disagi durante il cantiere.

Il progetto

L’incontro, svoltosi venerdì 24 luglio, rappresenta un lungo percorso di confronto avviato nel luglio 2025 e proseguito con numerose riunioni pubbliche, incontri diretti con i commercianti e comunicazioni periodiche, nell’ottica di condividere ogni fase del progetto con tutti i soggetti interessati.

L’intervento, del valore di € 3.111.000, di cui € 1.732.000 a carico del Comune di Arona, interesserà l’intero asse di Via Cavour e prevede non solo il completo rifacimento della pavimentazione, ma anche la sostituzione integrale dei sottoservizi, con il rinnovo delle reti dell’acquedotto, delle fognature bianche e nere, del gas, dell’energia elettrica, della rete telefonica e della fibra ottica. Un’opera complessa che consentirà di migliorare in maniera significativa sicurezza, accessibilità e qualità urbana del centro cittadino.

Nel corso della progettazione è stato inoltre definito, in accordo con la Soprintendenza e con il parere favorevole delle attività economiche, il nuovo assetto della pavimentazione, che consentirà di mantenere e valorizzare il carattere storico della via attraverso il riposizionamento del porfido, secondo una soluzione condivisa con gli enti preposti alla tutela del patrimonio, attraverso il posizionamento di trottatoie uguali a quelle già presenti sul corso ad inizio ‘900 e simili a quelle posizionate in Piazza del Popolo, con ampia piastrellatura in porfido e cubetti più grandi in porfido tra le due trottatoie, con il recupero dello stesso porfido esistente nelle vie attualmente in asfalto.

I lavori prenderanno il via l’11 gennaio 2027, compatibilmente con la gara in corso, e si concluderanno auspicabilmente, secondo il cronoprogramma, il 30 novembre 2027, per una durata complessiva di 324 giorni naturali e consecutivi, comprensivi anche delle ordinarie giornate di pioggia. Il programma tiene infatti già conto della stagionalità e delle festività e stabilisce che le normali condizioni meteorologiche non potranno costituire motivo di sospensione o proroga delle lavorazioni.

Per ridurre al minimo l’impatto sul tessuto commerciale e sulla vita quotidiana della città, il cantiere sarà organizzato in tre grandi fasi operative, suddivise a loro volta in sottofasi di lunghezza variabile tra circa 40 e 90 metri. Ogni tratto verrà completamente ultimato prima dell’avanzamento al successivo, evitando così la chiusura contemporanea dell’intera via.

La prima fase interesserà il tratto compreso tra Corso Repubblica e Vicolo Sant’Anna, dal 11 gennaio al 10 marzo 2027; la seconda si svilupperà da Vicolo Sant’Anna fino al civico 87 di Via Cavour, dall’11 marzo al 23 luglio 2027; la terza riguarderà il tratto finale fino a Piazza del Popolo, dal 24 luglio al 30 novembre 2027.

Particolare attenzione è stata dedicata alla continuità delle attività economiche. Il capitolato d’appalto prevede infatti l’obbligo di mantenere sempre, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, l’accesso ai negozi e alle abitazioni attraverso passerelle, recinzioni mobili e percorsi protetti che seguiranno l’avanzamento del cantiere. Nei fine settimana e nei giorni festivi saranno inoltre predisposte opere provvisionali per consentire il transito.

Anche sotto il profilo organizzativo sono state previste misure specifiche per rispettare rigorosamente i tempi. L’impresa lavorerà su doppio turno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00. Il contratto prevede inoltre penali in caso di ritardo e doppio premio economico in caso di conclusione anticipata dei lavori.

Il coordinamento con i gestori dei sottoservizi – Erogasmet, E-Distribuzione e Fibercop – è già stato programmato affinché tutti gli interventi possano essere svolti in maniera integrata, evitando sovrapposizioni e riducendo i tempi complessivi del cantiere.

Durante tutto il periodo dei lavori l’Amministrazione garantirà un costante aggiornamento ai cittadini attraverso comunicazioni periodiche, avvisi preventivi sulle eventuali modifiche alla viabilità, incontri con i commercianti quando necessario e un sito internet dedicato. Saranno inoltre attivi un indirizzo e-mail dedicato e due referenti diretti: il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli e il Dirigente tecnico comunale Ing. Silvana Paganelli, ai quali cittadini e operatori potranno rivolgersi per segnalazioni o richieste di chiarimento.

L’obiettivo dell’intervento è consegnare alla città una Via Cavour completamente rinnovata, moderna nei servizi ma rispettosa della propria identità storica, capace di offrire maggiore qualità urbana, sicurezza e valorizzazione del centro cittadino.

Come evidenziato nel corso della presentazione, si tratta di un’opera complessa che richiederà collaborazione da parte di tutti, ma che rappresenta un investimento strategico per il futuro di Arona e per la competitività del suo cuore commerciale.