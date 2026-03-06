Premio “Aronese dell’Anno”: aperte le candidature fino al 25 marzo

L’Amministrazione comunale di Arona rilancia il prestigioso riconoscimento civico “Aronese dell’Anno”, istituito per premiare persone che si siano particolarmente distinte contribuendo al prestigio e allo sviluppo della città.

Premio “Aronese dell’anno”

Il premio è destinato a cittadini che, con opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport oppure attraverso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano dato un contributo significativo alla comunità aronese o abbiano accresciuto il prestigio della città con la propria attività e il proprio impegno civile.

Con direttiva della Giunta comunale del 2 marzo 2026 è stata nominata la Commissione giudicatrice e stabilito di rafforzare la promozione dell’iniziativa, fissando al 25 marzo 2026 il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Il Comune di Arona invita quindi la cittadinanza a segnalare possibili candidati. Possono essere proposte persone che risiedono ad Arona o vi operano da almeno tre anni.

Le candidature possono essere presentate da qualsiasi cittadino e dovranno essere corredate da un breve curriculum del candidato e dai dati completi del proponente. Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Le proposte dovranno essere inviate entro il 25 marzo 2026 tramite email al protocollo del Comune di Arona all’indirizzo protocollo@comune.arona.no.it, indirizzandole alla Commissione giudicatrice del Premio “Aronese dell’Anno”.

Le candidature ricevute saranno esaminate dalla Commissione nominata dalla Giunta comunale, composta da rappresentanti dell’Amministrazione e del mondo associativo e del territorio.

Per l’anno 2026 sono previsti due momenti di premiazione:

• l’assegnazione del premio “Aronese dell’Anno”, ad aprile, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature;

• la consegna del riconoscimento “Aronese dell’Anno / San Carlino d’Oro”, prevista il 4 novembre 2026, in occasione della Festa di San Carlo sulla base di un nuovo regolamento che sarà prossimamente rivisitato e approvato in modo che si leghi il premio alla ricorrenza dei festeggiamenti di San Carlo Borromeo.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare segnalando persone che, con il loro impegno e le loro azioni, rappresentano un esempio positivo per la comunità.