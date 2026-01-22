Premiazione del miglior lettore del 2025 alla biblioteca di Arona: 163 libri letti in un anno

Ritorna anche per il 2026 la premiazione del lettore che ha preso in prestito più libri nel 2025 alla biblioteca di Arona.

La premiazione

Come per gli anni precedenti si è pensato di suddividere i lettori in quattro gruppi:

Adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni).

L’iniziativa, che avrà luogo sabato 24 gennaio alle ore 12.00 in biblioteca, si pone l’obiettivo di premiare i più assidui lettori di libri presi in prestito dalla biblioteca, per incentivare la lettura e l’utilizzo dei libri in prestito e per far conoscere tutti i servizi bibliotecari.

Per l’anno 2025 saranno premiati i seguenti lettori:

Adulti: Tommaso Capuano (163 libri)

Giovani adulti (11-16 anni): Beatrice De Galeazzi (31 libri)

Junior (7-10 anni): Giorgia Zoppellaro (42 libri)

Baby (0-6 anni): Matilde Borghi Zanetta (75 libri)

Il libro più letto per il 2025 è stato: “Tatà” di Valérie Perrin (E/O edizioni) con 26 prestiti seguito da “Domani, domani” di Francesca Giannone (Nord edizioni) con 25 prestiti e da “Il castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) con 22 prestiti. Per il prestito digitale l’ebook più letto è stato “Il giorno dell’ape di Paul Murray (Einaudi) con 36 download, il periodico più letto in digitale è stata “La Stampa” con 13822 consultazioni totali. Il mese con più prestiti è stato gennaio con 1.603 volumi prestati.

MLOL conta 3.647 prestiti digitali ebook e 30.907 accessi all’edicola digitale.

Si ricorda che la biblioteca è aperta sia per il prestito sia per lo studio in sede, se si desidera prenotare i volumi si può inviare una mail a biblioteca@comune.arona.no.it, telefonare allo: 0322/ 44625 o direttamente dal catalogo online, consultabile su www.bant.erasmo.it .

Sempre attivo 24 ore su 24 il prestito digitale di ebook e l’accesso all’edicola digitale sia dal catalogo sopracitato sia direttamente da www.bibliotechebant.medialibrary.it

Il servizio è gratuito e si accede con le credenziali comunicate al momento dell’iscrizione, per eventuale assistenza o ripristino delle credenziali contattare la biblioteca.