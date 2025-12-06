Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali

Dal 6 all’8 dicembre sarà possibile esplorare il complesso monumentale e conoscere da vicino uno dei simboli più rappresentativi del territorio

Oggi sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre la Statua di San Carlo ad Arona riapre al pubblico in via straordinaria: una visita tra arte, fede e memoria, curata da Archeologistics.

San Carlone

In occasione del ponte dell’Immacolata, la Statua di San Carlo ad Arona apre le sue porte per tre giornate speciali, curate da Archeologistics, offrendo ai visitatori l’occasione di vivere un’atmosfera festiva e suggestiva.

Dal 6 all’8 dicembre sarà possibile esplorare il complesso monumentale e conoscere da vicino uno dei simboli più rappresentativi del territorio: un luogo che racconta la storia di San Carlo Borromeo, nato ad Arona e figura centrale della fede cattolica.

La Statua, voluta dal cugino Federico Borromeo – fondatore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, oggi proprietaria e custode del complesso – era stata progettata come punto di arrivo del Sacro Monte interamente dedicato al Santo, insieme all’omonima chiesa (ad accesso gratuito). Ad oggi, la chiesa barocca conserva reliquie di San Carlo e una mostra con materiali storici e illustrativi sul progetto del grande Colosso.

Durante la visita, una scala a chiocciola conduce al terrazzo panoramico ai piedi della Statua, da cui si apre una suggestiva vista sul Lago Maggiore. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, è possibile anche accedere all’interno del monumento: il San Carlone è, infatti, la seconda statua al mondo percorribile fino alla sommità.

Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso al giardino botanico, ideale per una sosta immersi nel verde, arricchito dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoillumista riconosciuto a livello internazionale e allievo di maestri come Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina.

La Statua di San Carlo è gestita da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali nella provincia di Varese e di Novara.

Non è prevista una prenotazione e i biglietti sono acquistabili in loco presso la biglietteria.