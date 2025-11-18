Pomeriggio benefico di burraco a Lesa

Il Gruppo Signore del Lions Club Arona – Stresa promuove per domenica 23 novembre un pomeriggio di burraco a Lesa nelle sede della Società Operaia.

Burraco a Lesa

“L’abbiamo denominato ‘Pomeriggio di Burraco’ perché è libero, un torneo avrebbe implicato molte regole più impegnative> afferma Giuliana Mugnai, socia Lions. La finalità è benefica, infatti le quote di iscrizione, 20 euro a persona, saranno devolute alla “Casa del fiore” in fase di ristrutturazione nella sede dell’ex Asilo Padiglione Genietto di Lesa; centro che ospiterà i bambini in cura oncologica presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il programma prevede l’accoglienza e le iscrizioni a partire dalle 14.15. Alle 15 l’inizio del primo turno di quattro con 4 smazzate ciascuno. Alle 18, a conclusione delle gare, è previsto un gustoso buffet con dolci e salatini preparati dalle stesse socie del Club.