Pisano: al via i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza comunale

Dopo il finanziamento del Ministero dell’Interno, sono iniziati i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Pisano.
I dettagli
L’intervento aumenterà la sicurezza del territorio con nuove telecamere ai varchi e nei punti sensibili del centro abitato.
Le telecamere rilevano automaticamente le targhe dei veicoli in transito (ANPR/OCR), registrando data, ora e direzione.
Il sistema consente:
✅ Lettura automatica targhe
✅ Archiviazione dati per le Forze dell’Ordine
✅ Segnalazione veicoli sospetti
✅ Ricostruzione percorsi
✅ Supporto alle indagini
✅ Controllo ingressi e uscite
✅ Verifica automatica di assicurazione e revisione dei veicoli
Obiettivi:
✅ Più sicurezza urbana
✅ Prevenzione reati
✅ Tutela cittadini e patrimonio
✅ Supporto alle Forze dell’Ordine
Il progetto è finanziato al 40% dal Ministero e per il resto con fondi comunali già previsti, senza nuovi costi. Attivazione prevista tra fine agosto e inizio settembre.