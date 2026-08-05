Pisano: al via i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza comunale

L'attivazione è prevista tra fine agosto e inizio settembre

Dopo il finanziamento del Ministero dell’Interno, sono iniziati i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Pisano.

I dettagli

L’intervento aumenterà la sicurezza del territorio con nuove telecamere ai varchi e nei punti sensibili del centro abitato.

Le telecamere rilevano automaticamente le targhe dei veicoli in transito (ANPR/OCR), registrando data, ora e direzione.

Il sistema consente:

✅ Lettura automatica targhe

✅ Archiviazione dati per le Forze dell’Ordine

✅ Segnalazione veicoli sospetti

✅ Ricostruzione percorsi

✅ Supporto alle indagini

✅ Controllo ingressi e uscite

✅ Verifica automatica di assicurazione e revisione dei veicoli

Obiettivi:

✅ Più sicurezza urbana

✅ Prevenzione reati

✅ Tutela cittadini e patrimonio

✅ Supporto alle Forze dell’Ordine

Il progetto è finanziato al 40% dal Ministero e per il resto con fondi comunali già previsti, senza nuovi costi. Attivazione prevista tra fine agosto e inizio settembre.