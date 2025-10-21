Piattaforma ecologica Arona: necessaria autocertificazione per il conferimento del verde domestico

Il Comune di Arona, in collaborazione con il Consorzio Area Vasta Medio Novarese e Medio Novarese Ambiente S.p.a., comunica l’integrazione del regolamento vigente per la “GESTIONE e L’USO DELLA STAZIONE per la RACCOLTA DIFFERENZIATA”, al fine di ottimizzare il conferimento degli sfalci e potature (il cosiddetto “verde”) da parte delle utenze domestiche.

I dettagli

Questa iniziativa, tra l’Amministrazione Comunale e la società di gestione, è stata adottata per andare incontro alle necessità della cittadinanza, con l’obiettivo primario di garantire un servizio più efficiente, una maggiore tracciabilità dei conferimenti e un corretto utilizzo del Centro di Raccolta.

La novità: Il “Modello Verde” di Autocertificazione

A partire dal prossimo 27 ottobre sarà obbligatorio per i conferimenti di sfalci e potature da parte di utenze domestiche con veicolo privato diverso dall’automobile compilare il “Modello Verde” (Autocertificazione).

L’autocertificazione riguarda i cittadini in possesso della CARTA DEI RIFIUTI (tessera verde) che si recano al Centro di Raccolta solo per conferire sfalci e potature (verde domestico) con veicolo privato diverso dall’automobile. Il modulo non è valido per il conferimento di altre tipologie di rifiuti (es. ingombranti, legno, RAEE, ecc.). Per quest’ultime le modalità di accesso restano invariate per il momento.

Si invitano i cittadini a prendere visione dell’integrazione al regolamento per essere pronti al nuovo servizio.

Per qualsiasi esigenza e/o informazione si prega di contattare il numero verde oppure scrivere a servizioclienti@medionovareseambiente.com. 800.810310

“Come Assessore all’Ambiente ritengo quest’integrazione – conferma Monica D’Alessandro – un passaggio fondamentale per la gestione sostenibile e ordinata del nostro Centro di Raccolta, andando incontro alle esigenze e alla richieste dei nostri utenti. L’introduzione del “Modello Verde” risponde a un’esigenza di chiarezza e corretta gestione dei flussi di rifiuti. Vogliamo garantire che il Centro di Raccolta sia al pieno servizio dell’esigenza del cittadino nello smaltimento del verde. Valuteremo attentamente l’efficacia del provvedimento al fine di migliorarne ulteriormente il servizio. L’Amministrazione Comunale, l’ufficio pertinente e Medio Novarese Ambiente rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti e invitano tutti i cittadini a seguire scrupolosamente le nuove indicazioni”.