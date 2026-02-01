Pass Rosa ad Arona: anche nel 2026 prosegue l’iniziativa

Dedicato alle donne in attesa o con un neonato.
Pass Rosa
Ad Arona è attivo da nove anni il Pass Rosa, che consente di parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu e senza limiti di tempo nelle zone a disco orario.
Nel solo ultimo anno sono state 270 le donne che hanno usufruito di questa opportunità:
un aiuto concreto sia per le residenti sia per chi sceglie Arona per visitarla e viverla.
Il Pass si richiede al Comando di Polizia Locale.
“Un piccolo grande segno di attenzione, una misura di civiltà e rispetto in uno dei momenti più importanti della vita di una donna e di una famiglia” commenta il sindaco Alberto Gusmeroli.