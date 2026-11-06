Open day 2026 della Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino

Una giornata dedicata alla creatività, ai mattoncini LEGO, al coding e alla robotica, con attività per bambini, ragazzi e appassionati di tutte le età.

L’evento

La Biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino si prepara ad accogliere il pubblico per l’Open Day della Biblioteca 2026, in programma sabato 7 novembre, a partire dalle ore 9.30, con un vero e proprio Bricks Party: un’intera giornata dedicata al gioco, alla

fantasia e alla tecnologia.

Il programma propone attività pensate per coinvolgere diverse fasce d’età, dai più piccoli agli adulti, con occasioni per divertirsi, sperimentare e mettersi alla prova.

Dalle 9.30 alle 17.00 sarà possibile a tutti partecipare al Bricks Party: ci sarà un’area Free Bricks con tantissimi mattoncini LEGO, aperta al gioco libero per bambini e adulti dai 6 ai 99 anni, e un’area Junior Bricks con i DUPLO, pensata per i bambini a partire dai 2 anni, che dovranno essere accompagnati da un adulto.

In programma anche il laboratorio LEGO “Maya”, rivolto ai bambini dai 6 anni, con quattro turni di attività alle ore 10.00, 11.30, 14.00 e 15.30. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, spazio alla tecnologia con i laboratori di coding e robotica per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Due le proposte in programma: “Il codice perduto della biblioteca”, una caccia al tesoro digitale prevista dalle 14.30 alle 15.30, e “La macchina che giudica i libri”, un’attività in cui i partecipanti potranno addestrare

la propria intelligenza artificiale e sfidare quella degli altri, dalle 16.00 alle 17.00.

Per entrambi i laboratori pomeridiani è richiesta l’iscrizione telefonando allo 0331/962655 interno 9 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.castellettosopraticino.no.it

L’Open Day della Biblioteca sarà un’occasione per vivere gli spazi della biblioteca in modo diverso, sperimentando attività che uniscono divertimento, apprendimento e nuove tecnologie, e per scoprire come la biblioteca possa essere un luogo di incontro, scoperta e partecipazione per tutta la comunità.